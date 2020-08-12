Астролог Влад Росс заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет остаться у власти. Как сообщает «Главред», астролог считает, что сочетание планет в день белорусских выборов было «ужасающим».
Росс, ученик астролога Павла Глобы, рассказал, что соединение Марса с Черной Луной и Луны в Овне в этот день предвещали революционную обстановку, потрясения и массовые протесты.
«Марс в соединении с Черной Луной к вечеру, к концу дня голосования, в жестком квадрате к Сатурну, Плутону и Юпитеру. Это говорит только об одном: режим Лукашенко стопроцентно падет», — заявил Росс.
По его словам, властям России переворот невыгоден, поэтому они будут делать все, чтобы оставить Лукашенко у власти.
«Однако «майдан» в Беларуси будет подогреваться спецслужбами США», — подчеркнул астролог.
Как сообщал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста.
По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко одержал победу на выборах с результатом в 80,08 процента голосов. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10,09 процента. Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти).
В первый день протестов в МВД заявили о задержании более трех тысяч протестующих. Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров. Позже в СМИ появилась информация о задержании некоего организатора протестов, который жил в гостинице «Беларусь».