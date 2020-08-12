Астролог Влад Росс заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет остаться у власти. Как сообщает «Главред», астролог считает, что сочетание планет в день белорусских выборов было «ужасающим».

Росс, ученик астролога Павла Глобы , рассказал, что соединение Марса с Черной Луной и Луны в Овне в этот день предвещали революционную обстановку, потрясения и массовые протесты.

«Марс в соединении с Черной Луной к вечеру, к концу дня голосования, в жестком квадрате к Сатурну, Плутону и Юпитеру. Это говорит только об одном: режим Лукашенко стопроцентно падет», — заявил Росс.

По его словам, властям России переворот невыгоден, поэтому они будут делать все, чтобы оставить Лукашенко у власти.

«Однако «майдан» в Беларуси будет подогреваться спецслужбами США», — подчеркнул астролог.

Как сообщал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста.

По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко одержал победу на выборах с результатом в 80,08 процента голосов. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10,09 процента. Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти).