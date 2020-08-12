Граждане Белоруссии не хотят, чтобы страну постигла судьба Украины после евромайдана. Об этом анонимный участник протестов в Минске заявил «Стране.ua».

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко . Он набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования на президентских выборах в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.

Вчера утром участник протестов в Минске рассказал «Стране.ua», что белорусские протесты отличаются от украинских 2013-2014 годов тем, что милиция в Минске не церемонится, ведет жесткую зачистку, избивает многих протестующих, а белорусы ее не провоцируют, потому что в стране строго наказывается насилие в отношении милицейских.

В Минске, в отличие от Киева, нет кричалок, вроде «Кто не скачет, тот москаль», нет штаба, палаточного городка, бутербродов, арматур, бит, сцены, оппозиционных политиков, которые борются за право возглавлять протест, нет лидера.