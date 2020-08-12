Граждане Белоруссии не хотят, чтобы страну постигла судьба Украины после евромайдана. Об этом анонимный участник протестов в Минске заявил «Стране.ua».
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования на президентских выборах в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
Вчера утром участник протестов в Минске рассказал «Стране.ua», что белорусские протесты отличаются от украинских 2013-2014 годов тем, что милиция в Минске не церемонится, ведет жесткую зачистку, избивает многих протестующих, а белорусы ее не провоцируют, потому что в стране строго наказывается насилие в отношении милицейских.
В Минске, в отличие от Киева, нет кричалок, вроде «Кто не скачет, тот москаль», нет штаба, палаточного городка, бутербродов, арматур, бит, сцены, оппозиционных политиков, которые борются за право возглавлять протест, нет лидера.
«Большинство белорусов адекватные и мирные. Они не хотят себе такой судьбы, как у Украины после майдана: хаос, раздор, война, разделение внутри страны по надуманным принципам. Белорусы просто добиваются сменяемости власти», — подытожил собеседник украинского издания.