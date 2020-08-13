Тысячи людей выходят на улицы Минска 

Все большее число людей выходит в эти часы на улицы белорусской столицы. Как передает корреспондент ТАСС, люди заполняют улицы не только в центре Минска , но и в спальных районах.

Подразделений силовых структур нигде не видно. Только в районе метро "Пушкинская", где погиб один из участников акции протеста, собрались уже не менее 3 тыс. человек с цветами в руках. Движение в городе нигде не перекрывалось.

С утра в городе начались мирные акции солидарности с протестующими против признания результатов воскресных выборов. С того времени их число только нарастает. Многие минчане подъезжают к ним на машинах, чтобы раздать воду и шоколад и другие продукты. Корреспондент ТАСС стал свидетелем того, как в районе старого Червенского рынка один из волонтеров раздал людям несколько килограммов конфет.