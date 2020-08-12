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Парень воссоздал фотографию 73-летней давности и удивил всех одной деталью 

Lenta.ru 51 минуту назад
Парень воссоздал фотографию 73-летней давности
Фото: Dauntless1 / Reddit
Пользователь Reddit с ником Dauntless1 воссоздал фотографию 73-летней давности, которую сделал его дед в Японии. Комментаторов удивила одна деталь, которая совпала на обоих снимках: Императорский дворец, запечатленный на обоих снимках, сохранился до наших дней, несмотря на возникшую вокруг него плотную застройку.
По словам Dauntless1, его дедушка был военным стоматологом-хирургом, после Второй мировой войны он остался на территории оккупированной страны. «Кажется, это фото сделано в 1946 или 1947 году», — рассказал юзер. Он отметил, что отправился в Японию по работе, предварительно оцифровав старые снимки деда. По прибытии в Токио он отправился к Императорскому дворцу, где и повторил фотографию родственника.
Юзеры восхитились тем, что спустя столько лет дворец удалось сохранить, несмотря на масштабную застройку. Помимо того, пользователей изумило, что за все эти годы японцы не вырубили деревья, которые видно на первом снимке.
В июле пользовательница Reddit с ником silentonc выложила две фотографии из роддома: одна из них была сделана сразу после ее появления на свет, а вторая — после того, как сама девушка родила первенца. Юзеров сети смутило, что в обоих случаях акушером был один и тот же человек, причем во втором он же оказался отцом ребенка.
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Комментарии
В мире , Япония
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