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Англичанам ограничили доступ к солнцу 

Lenta.ru 53 минуты назад
Англичанам ограничили доступ к солнцу
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / Dpa-Zentra / Legion-media.ru
Жителям графства Чешир на северо-западе Англии ограничили доступ к солнцу — рядом с их домами построили большой склад. Высота постройки составляет почти 20 метров, поэтому фактически она блокирует естественный свет, сообщает The Sun.
Строительство склада началось шесть месяцев назад. Местные жители сразу были недовольны большим количеством техники на дорогах, шумом и грязью вокруг. Позже к проблемам добавилось отсутствие солнца в вечернее время.

«Мы живем в этом районе более 20 лет, и полгода назад это чудовище стало нашим бельмом на глазу, которое просто обесценивает весь дом», — говорит местный житель Пол Тейлор.

Теперь его окна выходят не на зеленый пейзаж, а на пластиковые панели.
Объединившись вместе с соседями и руководством Domino’s Pizza, чей производственный цех находится рядом, Пол уже подал четыре жалобы с требованием прекратить строительство. Однако в администрации города заявили, что постройка склада является законной, утверждена в плане развития города и не препятствует попаданию солнечного света в дома.
В начале 2020 года против новой постройки выступили и жители Берлина. Они вышли на улицы с требованием отменить строительство завода Tesla в пригороде, так как обеспокоены вырубкой леса на месте будущего предприятия.
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Комментарии
В мире , Пол Тейлор , Великобритания
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