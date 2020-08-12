Трамп «использовал» Болтона для переговоров

Об этом американский президент сказал во время беседы с радиоведущим Хью Хьюиттом.

В ходе интервью журналист спросил, правда ли то, что Трамп «одобрил решение Си Цзиньпина о помещении уйгуров в концлагеря», как об этом писал Болтон в мемуарах.

«Он лжец, просто больной человек. Я назначил его, а все говорили, чтобы я этого не делал, потому что у него не всё в порядке с головой. Я сделал это и, честно говоря, я использовал его», — ответил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что каждый раз, когда он заходил в комнату вместе с Болтоном, он знал, что таким образом выигрывает переговоры.