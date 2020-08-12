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Белоруссия открыла дело против россиян 

Артём Кульша и ещё 9 20 минут назад
СК Белоруссии завел дело на россиян
Фото: globallookpress.com
Граждане РФ Артем Важенков и Игорь Рогов проходят подозреваемыми по уголовному делу о беспорядках, заведенному белорусскими следователями, сообщает агентство БелТа. Россиян называют координаторами нежелательной в стране организации «Открытая Россия».
Важенкова и Рогова задержали ночью 11 августа в Минске около универсама «Рига». По словам белорусских правоохранителей, мужчины были пьяны. В отношении обоих было заведено уголовное дело по статье «участие в массовых беспорядках».
Журналисты подчеркнули, что в их распоряжении имеется оперативная съёмка, на которой россияне утверждают, что прибыли в Белоруссию 8 августа в качестве туристов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в ряде российских СМИ было отмечено, что Важенков и Рогов являются координаторами нежелательной в РФ организации «Открытая Россия», которую связывают с олигархом Михаилом Ходорковским. Предполагается, что они приехали в Минск как наблюдатели за процессом голосования на президентских выборах, однако не смогли принять в них участие, поскольку не получили аккредитацию.
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Комментарии
В мире , Криминал , СНГ , Игорь Рогов , Михаил Ходорковский
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