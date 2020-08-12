СК Белоруссии завел дело на россиян

Граждане РФ Артем Важенков и Игорь Рогов проходят подозреваемыми по уголовному делу о беспорядках, заведенному белорусскими следователями, сообщает агентство БелТа. Россиян называют координаторами нежелательной в стране организации «Открытая Россия».

Важенкова и Рогова задержали ночью 11 августа в Минске около универсама «Рига». По словам белорусских правоохранителей, мужчины были пьяны. В отношении обоих было заведено уголовное дело по статье «участие в массовых беспорядках».

Журналисты подчеркнули, что в их распоряжении имеется оперативная съёмка, на которой россияне утверждают, что прибыли в Белоруссию 8 августа в качестве туристов.