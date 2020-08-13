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Трампу рассказали о российской вакцине от коронавируса 

РИА Новости и ещё 21 2 часа назад
Трампу рассказали о российской вакцине от коронавируса
Фото: AP Photo / Evan Vucci
Президента США Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

"Президента проинформировали об этом", — сказала Макинани журналистам.

Она не стала комментировать российское достижение, сообщив лишь, что президента также информируют о разработке американской вакцины, которая проходит активные испытания "в соответствии со стандартами для американских вакцин, чтобы доказать их эффективность и безопасность".
Россия во вторник объявила о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, она получила название "Спутник V", прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет. США надеются получить вакцину от коронавируса, которая сейчас проходит третью фазу испытаний, до конца года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Дональд Трамп , Администрация США , США
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