Трампу рассказали о российской вакцине от коронавируса 

"Президента проинформировали об этом", — сказала Макинани журналистам.

Она не стала комментировать российское достижение, сообщив лишь, что президента также информируют о разработке американской вакцины, которая проходит активные испытания "в соответствии со стандартами для американских вакцин, чтобы доказать их эффективность и безопасность".

Россия во вторник объявила о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, она получила название "Спутник V", прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет. США надеются получить вакцину от коронавируса, которая сейчас проходит третью фазу испытаний, до конца года.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.