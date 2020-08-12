ОМОН расстрелял на остановке безоружных людей

Сотрудники белорусского ОМОН в упор расстреляли безоружных людей. Кадры публикует Baza.

По сообщению Telegram-канала, силовики нашли в кустах спрятавшихся молодых людей, посадили их на остановке, а потом «постреляли по ним как по мишеням». Предположительно, бойцы ОМОН стреляли резиновыми пулями.

11 августа в сети появилось видео, на котором видно, как белорусские сотрудники ГАИ бьют водителей ногами. По сообщению очевидцев, гаишники вытаскивают водителей прямо посреди проспекта, кидают их на асфальт и избивают.