Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу

Минздраве ФРГ заявили, что российская вакцина от коронавируса пока не может поступить в Европу, так как требует дополнительного подтверждения качества и доказательств эффективности.

"Допуск вакцины в Европу требует подтверждения фармацевтического качества, а также достаточные сведения, полученные в результате клинических испытаний, для доказательства ее эффективности и безопасности", — заявил представитель Минздрава ФРГ в комментарии для медиагруппы Redaktionswerk Deutschland (RND).

В частности, как сообщает RND, речь идет о "третьей фазе исследования" препарата, которое российская вакцина пока не прошла. Как заявил медиагруппе представитель Минздрава ФРГ, в этой связи "в настоящее время нет переговоров с российской стороной о развитии вакцины", у германского ведомства также нет информации "о требованиях к разрешению (препарата — ред.) в России, ходе такой процедуры и правовой базе".

Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций . Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках — центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.