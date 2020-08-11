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В Германии объяснили, почему российская вакцина пока не поступит в Европу 

РИА Новости 19 минут назад
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Фото: Reuters
В Минздраве ФРГ заявили, что российская вакцина от коронавируса пока не может поступить в Европу, так как требует дополнительного подтверждения качества и доказательств эффективности.

"Допуск вакцины в Европу требует подтверждения фармацевтического качества, а также достаточные сведения, полученные в результате клинических испытаний, для доказательства ее эффективности и безопасности", — заявил представитель Минздрава ФРГ в комментарии для медиагруппы Redaktionswerk Deutschland (RND).

В частности, как сообщает RND, речь идет о "третьей фазе исследования" препарата, которое российская вакцина пока не прошла. Как заявил медиагруппе представитель Минздрава ФРГ, в этой связи "в настоящее время нет переговоров с российской стороной о развитии вакцины", у германского ведомства также нет информации "о требованиях к разрешению (препарата — ред.) в России, ходе такой процедуры и правовой базе".
США ответили на появление у РФ вакцины от COVID-19
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках — центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 8
В мире , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , Германия
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