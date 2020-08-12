Протестующие атаковали милицейский автобус

Участники акции протеста белорусской оппозиции атаковали милицейский автобус и разбили ему стекла, передает корреспондент РИА Новости.
На проспекте Рокоссовского продолжаются зачистки групп протестующих. В район стянуты значительные силы милиции. Присутствуют несколько экипажей "скорой помощи", они оказывают пострадавшим медицинскую помощь.
Протестующие разбили стекла одному из автобусов милиции. ОМОНовцы пытаются рассеять оставшиеся группы протестующих.
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером в тот же день в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, сообщало МВД Белоруссии. На следующий день, по официальным данным МВД республики, задержали еще порядка двух тысяч.