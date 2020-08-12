Протестующие атаковали милицейский автобус

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Участники акции протеста белорусской оппозиции атаковали милицейский автобус и разбили ему стекла, передает корреспондент РИА Новости.

На проспекте Рокоссовского продолжаются зачистки групп протестующих. В район стянуты значительные силы милиции. Присутствуют несколько экипажей "скорой помощи", они оказывают пострадавшим медицинскую помощь.

Протестующие разбили стекла одному из автобусов милиции. ОМОНовцы пытаются рассеять оставшиеся группы протестующих.

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.