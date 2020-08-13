«Тихановской показали мужа с пистолетом у виска»

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко . Он набрал более 80% голосов избирателей.

Тихановская занимает второе место с более чем 10% голосов. 11 августа она уехала в Литву после семичасового задержания в Белоруссии и призвала соотечественников не подвергать свои жизни опасности, противостоя милиции на площадях. Позавчера ее соратница Мария Колесникова заявила, что та могла сделать это заявление под давлением высокопоставленных сотрудников силовых структур Белоруссии.

«Есть информация, что ей (Тихановской. — Прим. ред.) по видеосвязи показали мужа (оппозиционера Сергея Тихановского. — Прим. ред.), к голове которого приставлен пистолет», — заявил вчера Суздальцев.

Также он отметил, что Тихановская не хотела и не хочет быть политиком, а если бы выиграла выборы, стала бы не политическим лидером, а техническим президентом.