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Политолог: Тихановской показали мужа с пистолетом у виска 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
«Тихановской показали мужа с пистолетом у виска»
Фото: РИА Новости
Политолог Андрей Суздальцев оценил факт отъезда из Белоруссии бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и её возможность возглавить протест в ситуации, когда она находится под охраной в Литве.
По его словам, Тихановская не является политическим лидером, на выборах исполнила роль потенциального технического президента, о чём не раз открыто заявляла, сообщает MK.RU.
Суздальцев также отметил, что нашумевшее обращение Тихановской к своим сторонникам уважать законодательство страны, не оказывать сопротивление силовикам и не собираться на площадях, появилось не просто так.

Нет ничего удивительного в том, что она решила сделать своё заявление и уехать из Белоруссии. На неё давили на протяжении 7 часов. Есть информация, что ей по видеосвязи показали мужа, к голове которого приставлен пистолет, — подчеркнул Суздальцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший претендент на пост главы Белоруссии Сергей Цепкало, который был вынужден уехать из страны, уверен: на Светлану Тихановскую было оказано давление. По его словам, её мужа могли пытать в СИЗО, тем более, что мужчина уже несколько раз попадал в карцер. Возможно, её запугали тем, что его будут пытать, возможно, ей показали даже фотографии, как пытают супруга, отметил Цепкало.
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Комментарии 6
В мире , Светлана Тихановская , Андрей Суздальцев , ФСИН , Московский комсомолец , Литва
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