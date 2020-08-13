«Тихановской показали мужа с пистолетом у виска»

По его словам, Тихановская не является политическим лидером, на выборах исполнила роль потенциального технического президента, о чём не раз открыто заявляла, сообщает MK.RU.

Суздальцев также отметил, что нашумевшее обращение Тихановской к своим сторонникам уважать законодательство страны, не оказывать сопротивление силовикам и не собираться на площадях, появилось не просто так.

Нет ничего удивительного в том, что она решила сделать своё заявление и уехать из Белоруссии. На неё давили на протяжении 7 часов. Есть информация, что ей по видеосвязи показали мужа, к голове которого приставлен пистолет, — подчеркнул Суздальцев.