Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Байден выбрал кандидатом на пост вице-президента США сенатора Камалу Харрис 

ТАСС 1 час назад
Байден выбрал кандидата на пост вице-президента США
Фото: Reuters
Наиболее вероятный кандидат от демократов на выборах главы государства в США Джозеф Байден выбрал сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис своим претендентом на пост вице-президента. Соответствующее сообщение он опубликовал во вторник в Twitter.
Байден отметил, что выбрал Харрис "напарницей в гонке" и назвал ее одним из наиболее выдающихся в США должностных лиц. Харрис ранее также претендовала на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов, но вышла из борьбы, заявив о поддержке Байдена.
Видео дня. Баснословные гонорары Лолиты шокировали Юрия Лозу
ТАСС: последние новости
Соратница Тихановской: призыв не выходить на улицы мог быть сделан под давлением Соратница Тихановской: призыв не выходить на улицы мог быть сделан под давлением Власти США считают, что придерживаются более строгих стандартов разработки вакцины, чем РФ Власти США считают, что придерживаются более строгих стандартов разработки вакцины, чем РФ Акции протеста в Минске переместились в спальные районы Акции протеста в Минске переместились в спальные районы
В мире , США , Джозеф Байден
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Михалкова рассказала о романах с «пельменями»
Михалкова рассказала о романах с «пельменями»
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Видео
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
00:40
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
00:55
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
00:11
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
01:54
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
00:46
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
00:48
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
Происшествия Новости Москвы
«Отстань от меня! Он меня душит!»
01:00
«Отстань от меня! Он меня душит!»
Происшествия
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
«Народ заслуживает лучшего»: ЕС пригрозил Беларуси
03:10
«Народ заслуживает лучшего»: ЕС пригрозил Беларуси
В мире Европа
Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу
02:14
Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение