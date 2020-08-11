Байден выбрал кандидата на пост вице-президента США

Наиболее вероятный кандидат от демократов на выборах главы государства в США Джозеф Байден выбрал сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис своим претендентом на пост вице-президента. Соответствующее сообщение он опубликовал во вторник в Twitter.

Байден отметил, что выбрал Харрис "напарницей в гонке" и назвал ее одним из наиболее выдающихся в США должностных лиц. Харрис ранее также претендовала на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов, но вышла из борьбы, заявив о поддержке Байдена.