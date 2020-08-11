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Белорусский ОМОН начал брать штурмом подъезды жилых домов 

Lenta.ru 54 минуты назад
Белорусский ОМОН начал брать штурмом подъезды
Фото: Виктор Толочко / Sputnik/РИА Новости
Белорусский ОМОН начал штурмовать подъезды жилых домов на проспекте Рокоссовского в Минске. Об этом сообщает Sputnik Беларусь, передает РИА Новости.
Милицейский спецназ выламывает двери при помощи тарана. Таким образом силовики пытаются схватить прячущихся в подъездах протестующих: ранее в телеграм-каналах появился список домофонных кодов в Минске, чтобы протестующие могли укрыться там от ОМОНа.
Ранее парламент Белоруссии оправдал применение силовиками насилия при разгоне протестных акций в Белоруссии. Парламентарии решительно осудили «попытки немногочисленных ангажированных групп расколоть общество и дестабилизировать обстановку в стране». Действия правоохранителей они сочли абсолютно адекватными, подчеркнув, что путь насилия неприемлем для белорусского народа.
Массовые протесты начались в Белоруссии в день выборов президента, 9 августа. Позже они переросли в столкновения с бойцами ОМОН. Протесты были вызваны несогласием с официальными результатами президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.
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В мире , Александр Лукашенко , Минск
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