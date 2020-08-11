Белорусский ОМОН начал брать штурмом подъезды

Белорусский ОМОН начал штурмовать подъезды жилых домов на проспекте Рокоссовского в Минске . Об этом сообщает Sputnik Беларусь, передает РИА Новости.

Милицейский спецназ выламывает двери при помощи тарана. Таким образом силовики пытаются схватить прячущихся в подъездах протестующих: ранее в телеграм-каналах появился список домофонных кодов в Минске, чтобы протестующие могли укрыться там от ОМОНа.

Ранее парламент Белоруссии оправдал применение силовиками насилия при разгоне протестных акций в Белоруссии. Парламентарии решительно осудили «попытки немногочисленных ангажированных групп расколоть общество и дестабилизировать обстановку в стране». Действия правоохранителей они сочли абсолютно адекватными, подчеркнув, что путь насилия неприемлем для белорусского народа.