Люди прячутся во дворах: в Минске открыли огонь по протестующим

Бойцы ОМОНа вступили в столкновения с протестующими в минском парке имени Михаила Павлова . Протестующих около ТЦ «Магнит» разгоняют резиновыми пулями. Люди прячутся во дворах.

Во вторник вечером большая группа сторонников оппозиции собралась около станции метро «Михалово». Силовики начали их разгонять, и жители города по проспекту Дзержинского отступили в соседний парк. Там к митингующим присоединились свежие силы. Начались стычки, идут задержания, передает РИА «Новости».

Кроме того, как передает «Sputnik Беларусь », ОМОН тараном штурмует подъезды домов на проспекте Рокоссовского: там могут скрываться протестующие.

В районе ТЦ «Магнит» несколько десятков силовиков выстроились в шеренгу, выставили щиты и двинулись на людей. Шеренга омоновцев растянулась почти на 200 метров. Они стараются оттеснить протестующих в сторону МКАД. Люди прячутся во дворах.

По словам очевидцев, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями после того, как несколько человек разбили камнями окна милицейского автобуса. Жители Минска пытаются скрыться в парке Павлова, однако по его периметру уже расставлены автозаки. Свет в парке выключен. Начались точечные задержания.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Во вторник вечером протесты в Белоруссии продолжились: в Минске против протестующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.