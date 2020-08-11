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Белорусский ОМОН стреляет по протестующим резиновыми пулями.

«Медуза» сообщила, что силовики открыли стрельбу недалеко от станции метро «Пушкинская» в Минске . Была слышна продолжительная очередь.

Также резиновые пули применяются при штурме жилых домов, в которых, по данным милиции, могут укрываться протестующие, передает издание «Подъем».

«Sputnik Беларусь сообщает , что силовики зачищают центр Минска и микрорайон Серебрянка. Собравшихся обстреливают резиновыми пулями, применяют свето-шумовые гранаты. Люди прячутся во дворах.

Произошло несколько столкновений протестующих с ОМОНом — толпа кидала в силовиков мусор, петарды и камни.

На проспекте Дзержинского возле ТЦ «Магнит» протестующие разбили камнями окна милицейского автобуса, после чего омоновцы выставили щиты и двинулись на толпу, пытаясь оттеснить людей в сторону МКАД. Были слышны звуки стрельбы.

Толпа стала разбегаться и прятаться в парке Павлова, а также во дворах жилых домов.