Белорусский ОМОН стреляет по протестующим резиновыми пулями.
«Медуза» сообщила, что силовики открыли стрельбу недалеко от станции метро «Пушкинская» в Минске. Была слышна продолжительная очередь.
Также резиновые пули применяются при штурме жилых домов, в которых, по данным милиции, могут укрываться протестующие, передает издание «Подъем».
«Sputnik Беларусь» сообщает, что силовики зачищают центр Минска и микрорайон Серебрянка. Собравшихся обстреливают резиновыми пулями, применяют свето-шумовые гранаты. Люди прячутся во дворах.
Произошло несколько столкновений протестующих с ОМОНом — толпа кидала в силовиков мусор, петарды и камни.
На проспекте Дзержинского возле ТЦ «Магнит» протестующие разбили камнями окна милицейского автобуса, после чего омоновцы выставили щиты и двинулись на толпу, пытаясь оттеснить людей в сторону МКАД. Были слышны звуки стрельбы.
Толпа стала разбегаться и прятаться в парке Павлова, а также во дворах жилых домов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что после выборов президента Белоруссии в стране начались акции протеста, которые продолжаются третий вечер. Днем 11 августа в МВД Белоруссии сообщили, что в ходе первых двух акций, которые прошли в 33 городах страны, были задержаны около трех тысяч человек, в том числе примерно тысяча в Минске, погиб один человек, пострадали более 50 гражданских лиц и 39 сотрудников милиции.