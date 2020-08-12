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Белорусский омоновец держал гранату над головой подростка 

News.ru 1 час назад
Омоновец поднял гранату над головой подростка
Фото: РИА Новости
Силовики в Минске задержали 15-летнего подростка и повалили его на землю. Над его головой один из сотрудников ОМОНа держал гранату.
Инцидент произошёл недалеко от станции метро «Пушкинская» и попал на видео. Ролик опубликован в Telegram издания Tut.by.
На кадрах видно, что прохожая пытается остановить силовиков, а те вызывают кого-то по телефону, используя нецензурную брань. Парень кричит, что ему 15 лет, однако омоновцы не слушают.
В результате подростка оттащили в автобус силовиков.
В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.
Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.
Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.
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Комментарии
В мире , СНГ , Андрей Дмитриев , Светлана Тихановская , Анна Канопацкая , Сергей Черечень , Александр Лукашенко , МВД , Минск
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