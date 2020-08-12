Омоновец поднял гранату над головой подростка

Силовики в Минске задержали 15-летнего подростка и повалили его на землю. Над его головой один из сотрудников ОМОНа держал гранату.

Инцидент произошёл недалеко от станции метро «Пушкинская» и попал на видео. Ролик опубликован в Telegram издания Tut.by.

На кадрах видно, что прохожая пытается остановить силовиков, а те вызывают кого-то по телефону, используя нецензурную брань. Парень кричит, что ему 15 лет, однако омоновцы не слушают.

В результате подростка оттащили в автобус силовиков.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.