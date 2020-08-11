Цепкало призвала мир признать Тихановскую

Одна из лидеров объединенной белорусской оппозиции Вероника Цепкало призвала признать Светлану Тихановскую легитимно избранным президентом. Запись обращения Цепкало была опубликована на официальном YouTube-канале.

Супруга незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало выразила полную поддержку Тихановской. Она попросила мировое сообщество помочь остановить тот беспредел, который творится в Белоруссии , и прекратить кровопролитие.

Ранее сообщалось, что Вероника Цепкало сбежала из Белоруссии накануне выборов. Представители оппозиции заявили, что она присоединилась к своему супругу, ранее уехавшему в Москву вместе с сыновьями, и проголосовала там.

В Белоруссии уже третий день идут уличные столкновения силовиков с протестующими, недовольными результатами выборов президента страны, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко одержал разгромную победу над кандидатом от оппозиции Светланой Тихановской. По официальным данным МВД , задержано уже пять тысяч человек, против недовольных граждан бросают ОМОН, милицию, спецназ и военных, вооруженных светошумовыми гранатами, дубинками, резиновыми пулями и слезоточивым газом.