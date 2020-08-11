Толпа в Бейруте пробивается к парламентскому дворцу

Активисты протестного движения штурмуют бетонные и металлические заграждения, перекрывающие проезд от мечети Омари к парламентскому дворцу на площади Пляс Этуаль. Как сообщает корреспондент ТАСС, в сторону полицейских летит град камней и петарды, в ответ слышатся выстрелы, спецформирования используют резиновые пули.

Слезоточивого газа полицейские пока не применяют, потому что в рядах демонстрантов есть много женщин и детей. В результате протестующие проникли довольно далеко в центр города и вышли к торговым галереям Эль-Асвак.

Отставка в понедельник правительства технократов не ослабила политического напряжения в стране. Теперь оппозиция требует ухода с поста президента Мишеля Ауна, роспуска палаты депутатов и проведения досрочных выборов.

"Ушедший в отставку [премьер-министр] Хасан Диаб за полгода не смог ничего сделать, мы дали ему много шансов, но он оказался марионеткой правящей парламентской коалиции", — говорит 40-летняя портная Рита, пришедшая на площадь Пляс де Мартир с двумя детьми. С этим мнением не согласен пожилой инженер Муса Бадран. "Диаб — честный политик и пытался что-то сделать для народа, но он боролся с коррупционерами в одиночку, никто из политической элиты не захотел ему помочь", — отмечает мужчина.

Ему вторит таксист Али Крейс, который считает, что правящий класс не дал Диабу осуществить запланированные реформы.

"Они [члены коалиции] лишили его этого шанса, Диаб стал неугоден, и они от него избавились", — подчеркивает Крейс.