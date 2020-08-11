Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Демонстранты в Бейруте пытаются пробиться к парламентскому дворцу 

ТАСС 50 минут назад
Толпа в Бейруте пробивается к парламентскому дворцу
Фото: Reuters
Активисты протестного движения штурмуют бетонные и металлические заграждения, перекрывающие проезд от мечети Омари к парламентскому дворцу на площади Пляс Этуаль. Как сообщает корреспондент ТАСС, в сторону полицейских летит град камней и петарды, в ответ слышатся выстрелы, спецформирования используют резиновые пули.
Слезоточивого газа полицейские пока не применяют, потому что в рядах демонстрантов есть много женщин и детей. В результате протестующие проникли довольно далеко в центр города и вышли к торговым галереям Эль-Асвак.
Отставка в понедельник правительства технократов не ослабила политического напряжения в стране. Теперь оппозиция требует ухода с поста президента Мишеля Ауна, роспуска палаты депутатов и проведения досрочных выборов.

"Ушедший в отставку [премьер-министр] Хасан Диаб за полгода не смог ничего сделать, мы дали ему много шансов, но он оказался марионеткой правящей парламентской коалиции", — говорит 40-летняя портная Рита, пришедшая на площадь Пляс де Мартир с двумя детьми. С этим мнением не согласен пожилой инженер Муса Бадран. "Диаб — честный политик и пытался что-то сделать для народа, но он боролся с коррупционерами в одиночку, никто из политической элиты не захотел ему помочь", — отмечает мужчина.

Ему вторит таксист Али Крейс, который считает, что правящий класс не дал Диабу осуществить запланированные реформы.

"Они [члены коалиции] лишили его этого шанса, Диаб стал неугоден, и они от него избавились", — подчеркивает Крейс.

Кабинет технократов был сформирован 21 января и получил вотум доверия 11 февраля. Правительство Диаба опиралось на поддержку парламентского большинства, которое возглавляет пропрезидентское Свободное патриотическое движение и шиитский тандем "Амаль" — "Хезболлах". Партии прозападного лагеря отказались от участия в кабинете и перешли в оппозицию. Среди них движение "Аль-Мустакбаль", лидер которого — суннитский политик Саад Харири — возглавлял предыдущий коалиционный кабинет и ушел в отставку 29 октября прошлого года на фоне охвативших Ливан массовых акций протеста.
Видео дня. Баснословные гонорары Лолиты шокировали Юрия Лозу
ТАСС: последние новости
Власти США считают, что придерживаются более строгих стандартов разработки вакцины, чем РФ Власти США считают, что придерживаются более строгих стандартов разработки вакцины, чем РФ Президент Литвы призвал ЕС созвать чрезвычайный саммит по Белоруссии Президент Литвы призвал ЕС созвать чрезвычайный саммит по Белоруссии Журналист Солопов и фотокорреспондент Питалев освобождены Журналист Солопов и фотокорреспондент Питалев освобождены
Комментарии
В мире , Хасан Диаб , Саад Харири , Хезболла , Бейрут
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У звезды «Ласкового мая» после COVID-19 развился рак
У звезды «Ласкового мая» после COVID-19 развился рак
Российские летчики аварийно посадили МиГ-31
Российские летчики аварийно посадили МиГ-31
В ЕС захотели созвать чрезвычайный саммит
В ЕС захотели созвать чрезвычайный саммит
В Минске начали задерживать людей
В Минске начали задерживать людей
Видео
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
00:40
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
00:55
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
00:11
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
01:54
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
00:46
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
00:48
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
Происшествия Новости Москвы
«Отстань от меня! Он меня душит!»
01:00
«Отстань от меня! Он меня душит!»
Происшествия
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
«Народ заслуживает лучшего»: ЕС пригрозил Беларуси
03:10
«Народ заслуживает лучшего»: ЕС пригрозил Беларуси
В мире Европа
Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу
02:14
Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение