Глава ЕК прокомментировала выборы в Белоруссии 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала президентские выборы в Белорусси.
На своей странице в Twitter она написала, что президентские выборы в Белоруссии «не были ни свободными, ни справедливыми».
«Государственное насилие и подавление свобод и прав недопустимы. ЕС проведёт обзор отношений с Белоруссией и примет меры против виновных», — заявила фон дер Ляйен.
Ранее в белорусском МИД заявили, что «абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию».