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В крупных городах Белоруссии пропал мобильный интернет 

ИА Regnum 1 час назад
Белорусы остались без интернета
Фото: Reuters
Во всех областных центрах Белоруссии, в том числе и в Минске пропал мобильный интернет. Об этом сообщают в белорусских социальных сетях.
Официального подтверждения этой информации нет, однако перебои с интернетом, в том числе и мобильным, наблюдались в Белоруссии в последние два дня, в том числе и в основной день выборов президента — 9 августа.
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Власти утверждают, что интернет якобы выключают «из-за рубежа», однако технические специалисты указывают, что это вряд ли возможно. Скорее всего за помехами работы сети стоят власти, которые пытаются лишить протестующих их основных каналов коммуникации — социальных сетей и мессенджеров.
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В мире , Минск
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