Белорусы остались без интернета

Все новости на карте

В крупных городах Белоруссии наблюдаются проблемы с интернетом, сообщает Regnum.

Первые сообщения о сбоях в работе мобильного интернета и недоступности большинства белорусских сайтов появились около 18.00.

Проблемы с интернетом наблюдались и во время протестных вечеров 9 и 10 августа.

Власти Белоруссии заявляли, что отключение интернета происходит из-за рубежа. Однако граждане уверены, что за перебоями стоят сами власти, которые пытаются лишить протестующих каналов коммуникации.