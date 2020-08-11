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В Белоруссии начались проблемы с мобильным интернетом 

Вероника Полынина 14 минут назад
Белорусы остались без интернета
Фото: Reuters
В крупных городах Белоруссии наблюдаются проблемы с интернетом, сообщает Regnum.
Первые сообщения о сбоях в работе мобильного интернета и недоступности большинства белорусских сайтов появились около 18.00.
Проблемы с интернетом наблюдались и во время протестных вечеров 9 и 10 августа.
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Власти Белоруссии заявляли, что отключение интернета происходит из-за рубежа. Однако граждане уверены, что за перебоями стоят сами власти, которые пытаются лишить протестующих каналов коммуникации.
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко — он набрал более 80% голосов. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская не признала результаты выборов и потребовала частичного пересчета голосов. После окончания голосования в Белоруссии начались акции протеста, которые жестко пресекаются ОМОНом, внутренними войсками и милицией. Светлана Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста из-за опасений провокаций, а затем покинула территорию Белоруссии и уехала в Литву.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ИА REGNUM
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