Моряки наткнулись на загадочно погибшую подлодку

Моряки случайно наткнулись в Северном море на подлодку, погибшую при загадочных обстоятельствах в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил один из пользователей портала Pikabu.

По словам автора поста, его знакомый, который в настоящее время находится в плавании в Северном море, рассказал, что при проведении сейсмического исследования дна его команда обнаружила неизвестный объект, очертания которого напоминали субмарину. На адмиралтейских картах он никак не значился, а у специалистов, занимающихся работой с неразорвавшимися боеприпасами, сведений о данном объекте также не оказалось.

После этого моряки обратились к своим коллегам из Норвегии, близ границ которой была сделана находка. Те сообщили, что обнаружили данный объект еще в 2017 году и рекомендовали не проводить рядом с ним никаких работ.

Как отметил автор поста, вероятнее всего, речь идет о польской субмарине «Орел» типа «Нарвал», которая пропала в этом районе в июне 1940 года. До этого, в 1939-м, подлодка была уведена экипажем из оккупированной Польши в Эстонию, а оттуда, после попытки эстонских властей ее интернировать, — в Великобританию.

Обстоятельства гибели «Орла» до сих пор доподлинно неизвестны. По одной из версий, субмарина подорвалась на мине, когда совершала рейд в Северном море.

В июле 2018 года у побережья Японии нашли затонувшую подлодку U-511, построенную в гитлеровской Германии. На 90-метровой глубине был обнаружен хорошо сохранившийся корпус подлодки, спущенной на воду в 1941 году в Германии и впоследствии (в 1943 году) переданной Императорскому флоту Японии. В 1946-м субмарина была потоплена американцами.