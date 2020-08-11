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Центральные станции метро Минска снова закрыли 

News.ru 1 час назад
Центральные станции метро Минска снова закрыли
Фото: Antares 610/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org
Семь станций минского метрополитена прекратили работу. Поезда на них не останавливаются с 18:15 по местному времени (совпадает с московским).
Пассажиры не могут заходить на станции или выходить с них, передаёт Tut.by. Остановлена работа станций «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодёжная» и «Пушкинская».
Во время предыдущих акций протеста в белорусской столице центральные станции подземки также закрывали на вход и выход.
Кроме того, пользователи сообщают о проблемах в работе мобильного Интернета в Минске, Бресте и Жлобине. Nexta передаёт, что Сети нет во всех областных центрах страны. Протестующие призывают жителей первых этажей снимать пароли со своих сетей WiFi для координации.
Проблемы с Интернетом наблюдаются в стране с начала голосования на выборах президента государства 9 августа.
В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.
Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.
Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.
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Комментарии
В мире , Андрей Дмитриев , Светлана Тихановская , Анна Канопацкая , Сергей Черечень , Александр Лукашенко , МВД , Жлобин , Минск
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