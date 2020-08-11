Центральные станции метро Минска снова закрыли 

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Семь станций минского метрополитена прекратили работу. Поезда на них не останавливаются с 18:15 по местному времени (совпадает с московским).

Пассажиры не могут заходить на станции или выходить с них, передаёт Tut.by. Остановлена работа станций «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодёжная» и «Пушкинская».

Во время предыдущих акций протеста в белорусской столице центральные станции подземки также закрывали на вход и выход.

Кроме того, пользователи сообщают о проблемах в работе мобильного Интернета в Минске , Бресте и Жлобине . Nexta передаёт, что Сети нет во всех областных центрах страны. Протестующие призывают жителей первых этажей снимать пароли со своих сетей WiFi для координации.

Проблемы с Интернетом наблюдаются в стране с начала голосования на выборах президента государства 9 августа.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.