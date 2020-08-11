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Пока вы не уснули: Россия столкнулась с новой угрозой 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: Россия столкнулась с новой угрозой
Фото: РИА Новости

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

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Врачи приняли решение госпитализировать актера Михаила Ефремова, которому стало плохо перед заседанием суда.

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Художественный руководитель театра Сатиры Михаил Ширвиндт попал в ДТП в городе Валдай Новгородской области.

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В России появился новый штраф для водителей

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Россия оказалась под угрозой новой эпидемии

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В мире , Светлана Тихановская , Михаил Ефремов , Михаил Ширвиндт , Си Цзиньпин , Александр Ширвиндт , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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