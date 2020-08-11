Пока вы не уснули: Россия столкнулась с новой угрозой 

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Тихановская выступила с обращением
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая в настоящее время находится в Литве, записала видеообращение к избирателям
Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса
В России зарегистрирована первая в мире вакцинаот коронавирусной инфекции COVID-19.
Белоруссия решила заменить Россию на Китай
Китайский руководитель Си Цзиньпин стал первым, кто поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии.
Ефремова вынесли из здания суда
Врачи приняли решение госпитализировать актера Михаила Ефремова, которому стало плохо перед заседанием суда.
Лавров выдвинул требование Минску
Министр иностранных дел Сергей Лавров настаивает на освобождении российских журналистов, задержанных на митингах в Белоруссии.
Александр Ширвиндт попал в ДТП
Художественный руководитель театра Сатиры Михаил Ширвиндт попал в ДТП в городе Валдай Новгородской области.
Турции не нужен российский газ
Турция собирается увеличить закупки газа из Азербайджана. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушогшу.
В России появился новый штраф для водителей
Отсутствие диагностической карты у водителя теперьнаказывается штрафом в размере двух тысяч рублей. В силу этот закон вступил с 1 августа 2020 года.
России предрекли проблемы из-за Белоруссии
Из-за забастовок и переориентации Белоруссии на внутренний рынок Россиимогут грозить экономические проблемы.
Россия оказалась под угрозой новой эпидемии
Обширное распространение возбудителя чумы зафиксировали на территории ряда районов Тувы.