Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЕС призвали созвать чрезвычайный саммит из-за Белоруссии 

Вероника Полынина и ещё 5 32 минуты назад
В ЕС захотели созвать чрезвычайный саммит
Фото: Reuters
Президент Литвы Гитанас Науседа предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по ситуации в Белоруссии. С таким предложением, как передает ТАСС, он выступил во время телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

«С учетом осложнения ситуации у границ Евросоюза мы предлагаем для обсуждения положения в Белоруссии провести чрезвычайный саммит ЕС», — написал затем Науседа в твиттере.

Пресс-служба литовского президента сообщила, что глава Евросовета Шарль Мишель пообещал в ближайшие дни сообщить о возможности созыва саммита.
Ранее с подобной инициативой выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко — он набрал более 80% голосов. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская не признала результаты выборов и потребовала частичного пересчета голосов. После окончания голосования в Белоруссии начались акции протеста, которые
жестко пресекаются ОМОНом, внутренними войсками и милицией.
Светлана Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста из-за опасений провокаций, а затем покинула территорию Белоруссии и уехала в Литву.
Видео дня. Баснословные гонорары Лолиты шокировали Юрия Лозу
Комментарии 43
В мире , Европа , Политика , Прибалтика , СНГ , Светлана Тихановская , Шарль Мишель , Александр Лукашенко , ЕС , Европейский совет , Еврокомиссия , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова
Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова
Польшу настигла расплата за снос советских памятников
Польшу настигла расплата за снос советских памятников
Силовики сложили щиты в белорусском Светлогорске
Силовики сложили щиты в белорусском Светлогорске
Видео
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
00:40
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
00:55
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
00:11
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
01:54
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
00:46
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
00:48
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
Происшествия Новости Москвы
«Отстань от меня! Он меня душит!»
01:00
«Отстань от меня! Он меня душит!»
Происшествия
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу
02:14
Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу
В мире Политика
Кадыров назвал проблему российской вакцины
01:45
Кадыров назвал проблему российской вакцины
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение