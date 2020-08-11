В ЕС захотели созвать чрезвычайный саммит

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Шарлем Мишелем. Президент Литвы Гитанас Науседа предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по ситуации в Белоруссии . С таким предложением, как передает ТАСС, он выступил во время телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета

«С учетом осложнения ситуации у границ Евросоюза мы предлагаем для обсуждения положения в Белоруссии провести чрезвычайный саммит ЕС», — написал затем Науседа в твиттере.

Пресс-служба литовского президента сообщила, что глава Евросовета Шарль Мишель пообещал в ближайшие дни сообщить о возможности созыва саммита.

Ранее с подобной инициативой выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко — он набрал более 80% голосов. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская не признала результаты выборов и потребовала частичного пересчета голосов. После окончания голосования в Белоруссии начались акции протеста, которые

жестко пресекаются ОМОНом, внутренними войсками и милицией.

Светлана Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста из-за опасений провокаций, а затем покинула территорию Белоруссии и уехала в Литву.