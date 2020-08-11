Названы симптомы нового смертельного вируса

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о симптомах вируса SFTS, вспышка которого зафиксирована в Китае

«Симптомы, прежде всего, тяжелая лихорадка — это скачок температуры до 39 градусов, головная боль, боли во всем теле и развитие синдрома тромбоцитопении. Тромбоциты — это клетки, которые отвечают за свертываемость крови», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что кровотечение может привести к летальному исходу. Особенно опасно кровоизлияние в перикарде, почке или головном мозге.

По словам Болибока, специалисты считают, что российский препарат «Ингаверин» «должен помогать» при возникновении симптомов SFTS.

При этом иммунолог уверен, что вспышка заболевания на территории России маловероятна.

Как сообщал «Рамблер», в начале августа в Китае зафиксировали вспышку острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом, вызванной вирусом SFTS. Известно о 60 зараженных, семь из них скончались. Впервые вирус был открыт еще в 2011 году, его летальность доходит до 30%. Он передается от клещей к человеку, и от человека к человеку через кровь или слизистую. Клещи-переносчики SFTS обитают в России и распространены на Дальнем Востоке, но вирус в этих паукообразных в нашей стране пока не нашли.