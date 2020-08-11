В Минске начали задерживать людей

Военнослужащие внутренних войск начали задерживать предполагаемых участников акции протеста у станции метро «Пушкинская» в Минске передает РИА «Новости».

Силовики патрулируют окрестности и останавливают кажущихся им подозрительными людей. Особое внимание уделяют группам граждан.

К станции «Пушкинская» постепенно стекается все больше народу. Силовиков тоже становится больше, в центр стянули спецтехнику, в том числе тяжелую для разгрома баррикад. Некоторые станции метро закрыты на вход и выход.

Телеграм-каналы сообщают, что в Минске и других городах начались проблемы с интернетом. Не работают местные сайты, и невозможно просто выйти в сеть.