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Участников акции начали задерживать в центре Минска 

Вероника Полынина 8 минут назад
В Минске начали задерживать людей
Фото: ТАСС
Военнослужащие внутренних войск начали задерживать предполагаемых участников акции протеста у станции метро «Пушкинская» в Минске, передает РИА «Новости».
Силовики патрулируют окрестности и останавливают кажущихся им подозрительными людей. Особое внимание уделяют группам граждан.
К станции «Пушкинская» постепенно стекается все больше народу. Силовиков тоже становится больше, в центр стянули спецтехнику, в том числе тяжелую для разгрома баррикад. Некоторые станции метро закрыты на вход и выход.
Телеграм-каналы сообщают, что в Минске и других городах начались проблемы с интернетом. Не работают местные сайты, и невозможно просто выйти в сеть.
Как сообщал «Рамблер», акции протеста в Белоруссии начались вечером 9 августа после окончания голосования на выборах президента страны. Акции продолжились вечером 10 августа, на сегодня назначен третий вечер протестов. Днем 11 августа в МВД Белоруссии сообщили, что в ходе акций, которые прошли в 33 городах страны, были задержаны около трех тысяч человек, в том числе примерно тысяча в Минске, погиб один человек, пострадали более 50 гражданских лиц и 39 сотрудников милиции.
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В мире , МВД , РИА Новости , Минск
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