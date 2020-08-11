«Стандарты в нашей стране устанавливает Федеральное управление по лекарственным средствам, и, насколько я понимаю из российского объявления, это очень далеко от того, где находимся мы. У нас шесть потенциальных вакцин в третьей стадии (разработки), а они, судя по всему, даже не дошли до этого», — цитирует Конуэй агентство ТАСС.