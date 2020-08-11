В администрации президента США раскритиковали российскую вакцину от коронавируса.
Помощник президента США Келлиан Конуэй в эфире телеканала Fox News заявила, что российская вакцина прошла слишком мало испытаний и не соответствует американским фармацевтическим стандартам.
«Стандарты в нашей стране устанавливает Федеральное управление по лекарственным средствам, и, насколько я понимаю из российского объявления, это очень далеко от того, где находимся мы. У нас шесть потенциальных вакцин в третьей стадии (разработки), а они, судя по всему, даже не дошли до этого», — цитирует Конуэй агентство ТАСС.
При этом она отметила, что испытания двух из шести потенциальных американских вакцин находятся в завершающей стадии.
«Мы думаем, что у нас будут сотни миллионов доз вакцины только в следующие несколько месяцев», — заявила Конуэй.
Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации вакцины от коронавируса, разработанной институтом Гамалеи. Путин рассказал, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Президент отметил, что одной из его дочерей сделали прививку.