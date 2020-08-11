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США раскритиковали российскую вакцину от коронавируса 

Вероника Полынина 11 минут назад
В администрации президента США раскритиковали российскую вакцину от коронавируса.
Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса
Помощник президента США Келлиан Конуэй в эфире телеканала Fox News заявила, что российская вакцина прошла слишком мало испытаний и не соответствует американским фармацевтическим стандартам.

«Стандарты в нашей стране устанавливает Федеральное управление по лекарственным средствам, и, насколько я понимаю из российского объявления, это очень далеко от того, где находимся мы. У нас шесть потенциальных вакцин в третьей стадии (разработки), а они, судя по всему, даже не дошли до этого», — цитирует Конуэй агентство ТАСС.

При этом она отметила, что испытания двух из шести потенциальных американских вакцин находятся в завершающей стадии.

«Мы думаем, что у нас будут сотни миллионов доз вакцины только в следующие несколько месяцев», — заявила Конуэй.

Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации вакцины от коронавируса, разработанной институтом Гамалеи. Путин рассказал, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Президент отметил, что одной из его дочерей сделали прививку.
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В мире , Видео , США , Владимир Путин , Администрация США , Fox News , ИТАР-ТАСС
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