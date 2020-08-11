Пропал автор расследования о женщинах Лукашенко

Коллеги белорусского журналиста Станислава Ивашкевича заявили о его исчезновении. Связи с ним нет уже почти двое суток, сообщает РБК.
Ивашкевич работает на телеканале «Белсат». Одна из его коллег Катерина Андреева рассказала, что Станислав исчез вечером 9 августа. В тот момент, когда он «общался с людьми у избирательного участка, его задержали люди в штатском».
За сутки до выборов 8 августа Ивашкевич опубликовалрасследование «О женщинах Лукашенко». Как сказано на сайте телеканала «Белсат», в программе, в частности, представлены «сенсационные свидетельства знаменитого модельера Саши Варламова о том, как модели из его агентства попадали в окружение Лукашенко и для чего их использовали».