Пропал автор расследования о женщинах Лукашенко

Коллеги белорусского журналиста Станислава Ивашкевича заявили о его исчезновении. Связи с ним нет уже почти двое суток, сообщает РБК.

Ивашкевич работает на телеканале «Белсат». Одна из его коллег Катерина Андреева рассказала, что Станислав исчез вечером 9 августа. В тот момент, когда он «общался с людьми у избирательного участка, его задержали люди в штатском».