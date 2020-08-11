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Помпео прибыл в Чехию обсуждать ситуацию в Белоруссии 

ИА Regnum 1 час назад
Помпео прибыл в Чехию обсуждать ситуацию в Белоруссии
Фото: Reuters
Государственный секретарь США Майк Помео прибыл в Чехию, где он проведет переговоры с министром иностранных дел этой страны Томашем Петржичеком. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает пресс-служба МИД Чехии.
Сообщается, что Петржичек хочет обсудить с Помпео ситуацию в Белоруссии, где уже третий день не утихают стихийные протесты против результатов выборов президента республики, на которых, по официальным данным победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
Напомним, что Лукашенко уже заявил, что Чехия якобы может быть причастна к организации протестов в Минске и других городах Белоруссии. Глава МИД Чехии Петржичек отверг эти обвинения.
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В мире , Томаш Петржичек , Александр Лукашенко , МИД , США , Чехия
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