СИЗО Минска оказались переполнены 

Для задержанных во время массовых беспорядков в белорусской столице не хватает мест. Часть из них отвезли в следственную тюрьму в Жодино

Минчане при этом продолжают приезжать к СИЗО №1 и к Центру изоляции правонарушителей в поисках родных. Однако получить точную информацию многие не могут.

Всего за два дня акций протеста задержаны около пяти тысяч человек.

В Белоруссии продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Светлана Тихановская — менее 10 процентов.

Во время столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействованы спецподразделения «Алмаз» и «Альфа». В Минске и ряде областных центров протестующие возводят баррикады. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова. Сотрудников ОМОН сбивают на автомобилях. Подтверждена смерть одного участника акций протеста.