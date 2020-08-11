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СИЗО Минска оказались переполнены 

Lenta.ru 23 минуты назад
СИЗО Минска оказались переполнены
Фото: Reuters
В Минске переполнены следственные изоляторы (СИЗО). Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».
Для задержанных во время массовых беспорядков в белорусской столице не хватает мест. Часть из них отвезли в следственную тюрьму в Жодино.
Минчане при этом продолжают приезжать к СИЗО №1 и к Центру изоляции правонарушителей в поисках родных. Однако получить точную информацию многие не могут.
Всего за два дня акций протеста задержаны около пяти тысяч человек.
В Белоруссии продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Светлана Тихановская — менее 10 процентов.
Во время столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействованы спецподразделения «Алмаз» и «Альфа». В Минске и ряде областных центров протестующие возводят баррикады. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова. Сотрудников ОМОН сбивают на автомобилях. Подтверждена смерть одного участника акций протеста.
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Комментарии 2
В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ФСИН , ИА Sputnik , Жодино , Минск
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