Россияне опасаются «украинского сценария» в Белоруссии

64% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что события в Белоруссии не будут развиваться по "украинскому сценарию" (Майдан 2013-2014 гг.).

«Нынешняя власть в Белоруссии не позволит к этому прийти. В то время на Украине была неконтролируемая ситуация», — подчеркнули они.

20% опрошенных уверены в том, что Белоруссию ждет такой же сценарий.

«К протестам уже подключаются разные города. Ситуация накаляется с каждым днем», — ответили респонденты.

Прогноз 16% россиян является плачевным.

«Будет хуже. Люди копили злобу и обиду на власть годами. Это приведет к страшным последствиям», — прокомментировали участники.

В опросе приняли участие 5418 человек.

Для Белоруссии был подготовлен план захвата власти, аналогичный тому, что был реализован в Украине, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев. По его словам, у президента страны Александра Лукашенко хватает мужества, чтобы не допустить майдана.

Тайсаев подчеркнул, что о подготовке майдана по сценарию Украины уже многие знают. При этом депутат отметил, что у главы Белоруссии достаточно мужества и политического опыта, чтобы удержать власть в своих руках.

Еще до выборов, подчеркнул парламентарий, РФ и Белоруссию пытались «столкнуть», но это даст только дополнительный толчок к образованию Союзного государства, которое станет воплощением желаний обоих народов.