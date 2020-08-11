«Я больше не могу»: капитан милиции сделал заявление

Капитан белорусской милиции уволился со службы из-за протестов в Белоруссии

«17 лет службы окончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом», — написал Егор Емельянов в Instagram.

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» Емельянов заявил, что решение об отставке было принято спонтанно после того, как в стране началось противостояние силовиков и участников акций протестов.

«Я больше не могу не то что участвовать в этом беспределе, я даже смотреть не могу, как убивают, избивают и издеваются над моим народом. Я давал клятву их защищать и до сих пор делал это честно и искренне, не ради власти и не ради денег», — сказал капитан милиции.

Он также заявил о «финансовом давлении со стороны системы» и признался, что не знает, где будет работать дальше.