«Я больше не могу»: капитан милиции сделал заявление

Капитан белорусской милиции уволился со службы из-за протестов в Белоруссии.
«17 лет службы окончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом», — написал Егор Емельянов в Instagram.
В комментарии радиостанции «Говорит Москва» Емельянов заявил, что решение об отставке было принято спонтанно после того, как в стране началось противостояние силовиков и участников акций протестов.
«Я больше не могу не то что участвовать в этом беспределе, я даже смотреть не могу, как убивают, избивают и издеваются над моим народом. Я давал клятву их защищать и до сих пор делал это честно и искренне, не ради власти и не ради денег», — сказал капитан милиции.
Он также заявил о «финансовом давлении со стороны системы» и признался, что не знает, где будет работать дальше.
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко — он набрал более 80% голосов. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская не признала результаты выборов и потребовала частичного пересчета голосов. После окончания голосования в Белоруссии начались акции протеста, которые жестко пресекаются ОМОНом, внутренними войсками и милицией. Силовики используют дубинки, слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты и резиновые пули.