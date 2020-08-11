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Протестующие в Молдавии фермеры начали перекрывать дороги 

News.ru 41 минуту назад
Молдавские фермеры начали перекрывать дороги республики, требуя увеличить господдержку сельскохозяйственного сектора, который пострадал от сильной засухи. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального комиссариата республиканской полиции Мариана Бециву.
По информации правоохранительных органов, акциями протеста охвачены около десяти населённых пунктов в разных районах страны.

На данный момент заблокирована только трасса по направлению в город Каушаны. Дорога на Хынчешты была разблокирована, — цитирует Бециву ТАСС.

С сентября 2019 года по апрель 2020-го засуха нанесла существенный урон зерновым. Из 415 тысяч гектаров посевов около 200 тысяч пострадали более чем на 60%. Урон оценивается примерно в 900 млн леев (€45 млн).
Ранее премьер-министр республики Ион Кику принял решение удвоить финансовую помощь фермерам, у которых пострадали посевы пшеницы, ячменя и рапса. Компенсации за каждый гектар составят около тысячи леев (€50). В бюджете на эти цели запланировано порядка 350 млн леев (€17,5 млн).
Тем не менее, аграрии такие меры считают недостаточными. Они требуют увеличить эту помощь по меньшей мере втрое, а также объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве, чтобы избежать штрафов за просроченные кредиты и налоговые каникулы.
Ранее NEWS.ru писал, что сельскохозяйственные и кормовые культуры могут серьёзно пострадать в пяти регионах трёх федеральных округов России из-за засухи и суховеев.
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В мире , Видео , ИТАР-ТАСС , Молдова
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