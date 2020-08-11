«Призыв Тихановской мог быть сделан под давлением» 

Кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла призвать белорусов не выходить на улицы под давлением высокопоставленных сотрудников силовых структур. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила ее соратница Мария Колесникова.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа будут объявлены их окончательные результаты. Согласно предварительным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей.
Тихановская занимает второе место с 10,09% голосов. Сегодня она сообщила, что самостоятельно приняла решение уехать к своим детям в Литву. Также кандидатка призвала граждан Белоруссии не подвергать свои жизни опасности, противостоя милиции на площадях.
«Призыв не выходить на улицы мог быть сделан под давлением», — заявила, в свою очередь, Колесникова.
Она рассказала, что видеообращение, в ходе которого Тихановская озвучила этот призыв, было записано в то время, когда она находилась в одном кабинете в здании Центральной комиссии Белоруссии по выборам с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур.