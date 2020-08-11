«Призыв Тихановской мог быть сделан под давлением» 

Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа будут объявлены их окончательные результаты. Согласно предварительным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей.

Тихановская занимает второе место с 10,09% голосов. Сегодня она сообщила, что самостоятельно приняла решение уехать к своим детям в Литву. Также кандидатка призвала граждан Белоруссии не подвергать свои жизни опасности, противостоя милиции на площадях.

«Призыв не выходить на улицы мог быть сделан под давлением», — заявила, в свою очередь, Колесникова.

Она рассказала, что видеообращение, в ходе которого Тихановская озвучила этот призыв, было записано в то время, когда она находилась в одном кабинете в здании Центральной комиссии Белоруссии по выборам с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур.