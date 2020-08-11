Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тихановской выдана литовская виза 

Алиса Селезнёва 11 минут назад
Тихановская получила литовскую визу
Фото: РИА Новости
По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сможет находиться на территории страны в течение года. Об этом пишет ТАСС.

«Тихановской выдана годовая национальная виза Литвы», — пояснил Линкявичюс.

Он также подчеркнул, что кандидат в президенты была вынуждена покинуть Белоруссию, так как «оказалась перед выбором, несовместимым со свободой».
Как сообщал «Рамблер», 10 августа Тихановская заявила, что не признает результаты прошедших 9 августа в Белоруссии выборов президента и победу действующего главы государства Александра Лукашенко.
Однако сегодня стало известно, что Светлана Тихановская находится в Литве. По словам доверенного лица политика Ольги Ковальковой, белорусские власти не оставили Тихановской выбора и вывезли ее за пределы страны вместе начальником ее предвыборного штаба Марией Мороз.
Видео дня. Баснословные гонорары Лолиты шокировали Юрия Лозу
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Мария Мороз , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Муж Легкоступовой объяснил пробитую голову жены
Муж Легкоступовой объяснил пробитую голову жены
Польшу настигла расплата за снос советских памятников
Польшу настигла расплата за снос советских памятников
Лавров выдвинул требование Минску
Лавров выдвинул требование Минску
Появилось видео с бастующего завода в Минске
Появилось видео с бастующего завода в Минске
Видео
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
00:55
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
00:11
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
01:54
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
00:46
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
00:48
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
Происшествия Новости Москвы
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
00:19
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
В мире
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
00:10
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
Происшествия В мире
Москва ответила на высылку дипломатов из Словакии
00:14
Москва ответила на высылку дипломатов из Словакии
Политика
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
00:08
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение