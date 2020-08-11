Тихановская получила литовскую визу

По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сможет находиться на территории страны в течение года. Об этом пишет ТАСС.
«Тихановской выдана годовая национальная виза Литвы», — пояснил Линкявичюс.
Он также подчеркнул, что кандидат в президенты была вынуждена покинуть Белоруссию, так как «оказалась перед выбором, несовместимым со свободой».
Как сообщал «Рамблер», 10 августа Тихановская заявила, что не признает результаты прошедших 9 августа в Белоруссии выборов президента и победу действующего главы государства Александра Лукашенко.
Однако сегодня стало известно, что Светлана Тихановская находится в Литве. По словам доверенного лица политика Ольги Ковальковой, белорусские власти не оставили Тихановской выбора и вывезли ее за пределы страны вместе начальником ее предвыборного штаба Марией Мороз.