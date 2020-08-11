Тихановская получила литовскую визу

По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сможет находиться на территории страны в течение года. Об этом пишет ТАСС.

«Тихановской выдана годовая национальная виза Литвы», — пояснил Линкявичюс.

Он также подчеркнул, что кандидат в президенты была вынуждена покинуть Белоруссию, так как «оказалась перед выбором, несовместимым со свободой».

Как сообщал «Рамблер», 10 августа Тихановская заявила, что не признает результаты прошедших 9 августа в Белоруссии выборов президента и победу действующего главы государства Александра Лукашенко