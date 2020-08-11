Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Польша намерена вмешаться в белорусские протесты 

Артём Кульша 54 минуты назад
Власти Польши готовы стать посредником между властями и оппозицией Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа будут объявлены их окончательные результаты. Согласно предварительным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста.
Лукашенко получил от Путина письмо "на пяти страницах"
Вчера министры иностранных дел стран Люблинского треугольника, Литвы, Польши и Украины Линас Линкявичус, Яцек Чапутович и Дмитрий Кулеба, призвали власти Белоруссии воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных. Также они выразили готовность содействовать диалогу между властями и оппозицией. Сегодня власти Польши выразили готовность стать посредником между ними.
Ранее Лукашенко заявил, что Польша участвует в руководстве протестами в Белоруссии. Вчера Чапутович назвал обвинение безосновательным, выразил неизменную заинтересованность Польши в добрососедских отношений с Белоруссией и призвал ее власти прекратить репрессии.
Комментарии 153
В мире , Видео , Яцек Чапутович , Дмитрий Кулеба , Александр Лукашенко , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Муж Легкоступовой объяснил пробитую голову жены
Муж Легкоступовой объяснил пробитую голову жены
Польшу настигла расплата за снос советских памятников
Польшу настигла расплата за снос советских памятников
Лавров выдвинул требование Минску
Лавров выдвинул требование Минску
Появилось видео с бастующего завода в Минске
Появилось видео с бастующего завода в Минске
Видео
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
00:55
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
00:11
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
01:54
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
00:46
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
00:48
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
Происшествия Новости Москвы
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
00:19
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
В мире
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
00:10
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
Происшествия В мире
Москва ответила на высылку дипломатов из Словакии
00:14
Москва ответила на высылку дипломатов из Словакии
Политика
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
00:08
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение