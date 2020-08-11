Власти Польши готовы стать посредником между властями и оппозицией Белоруссии . Об этом сообщает РИА Новости.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа будут объявлены их окончательные результаты. Согласно предварительным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста.

Вчера министры иностранных дел стран Люблинского треугольника, Литвы, Польши и Украины Линас Линкявичус, Яцек Чапутович Дмитрий Кулеба , призвали власти Белоруссии воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных. Также они выразили готовность содействовать диалогу между властями и оппозицией. Сегодня власти Польши выразили готовность стать посредником между ними.

Ранее Лукашенко заявил, что Польша участвует в руководстве протестами в Белоруссии. Вчера Чапутович назвал обвинение безосновательным, выразил неизменную заинтересованность Польши в добрососедских отношений с Белоруссией и призвал ее власти прекратить репрессии.