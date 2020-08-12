Три страны разработали план по Белоруссии

Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризисной ситуации в Белоруссии , заявил президент Литвы Гитанас Науседа в ходе пресс-конференции.

«Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации», — передает слова президента ТАСС.

Науседа добавил, что если посредническая инициатива Литвы, Латвии и Польши провалится, то против Белоруссии могут быть введены европейские и национальные санкции.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что протесты в Белоруссии не организованы силами извне, это «стихийный процесс».

Между тем в самой Белоруссии женщины вышли на несанкционированную акцию в Минске, выступая против действий правоохранителей при подавлении акций протеста в городах республики. Они надели белые одежды и выстроились у входа в местный рынок, выступая за освобождение задержанных во время протестов. Акцию поддержали и в регионах страны.

Во вторник вечером протесты в Белоруссии прошла третья ночь протестов: в Минске против митингующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.