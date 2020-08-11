Конфеты Порошенко оказались в центре шпионского скандала

Генпрокуратура Украины сообщила о новом шпионском скандале. Задержаны сотрудник СБУ и военный пенсионер, которые работали на некое «иностранное государство», сообщается на странице ведомства в Фейсбуке.

Имена фигурантов дела не названы. Также не указана страна, куда передавалась секретная информация. Судя по фотографиям, это Россия. На одном из снимков — российский паспорт и два билета лотереи «Русское лото».

В деле фигурируют конфеты Roshen (украинской кондитерской корпорации, основанной экс-президентом Петром Порошенко ). Именно в этих конфетах офицер СБУ передавал украинские секреты своим кураторам. А военный пенсионер выступал в качестве курьера.

В момент, когда сотрудник СБУ передавал конфеты со шпионской начинкой курьеру, оба были задержаны, говорится в сообщении.