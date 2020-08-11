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Конфеты имени Порошенко оказались в центре шпионского скандала 

BFM.RU и ещё 4 47 минут назад
Конфеты Порошенко оказались в центре шпионского скандала
Фото: РИА Новости
Генпрокуратура Украины сообщила о новом шпионском скандале. Задержаны сотрудник СБУ и военный пенсионер, которые работали на некое «иностранное государство», сообщается на странице ведомства в Фейсбуке.
Имена фигурантов дела не названы. Также не указана страна, куда передавалась секретная информация. Судя по фотографиям, это Россия. На одном из снимков — российский паспорт и два билета лотереи «Русское лото».
В деле фигурируют конфеты Roshen (украинской кондитерской корпорации, основанной экс-президентом Петром Порошенко). Именно в этих конфетах офицер СБУ передавал украинские секреты своим кураторам. А военный пенсионер выступал в качестве курьера.
В момент, когда сотрудник СБУ передавал конфеты со шпионской начинкой курьеру, оба были задержаны, говорится в сообщении.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , СБУ
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