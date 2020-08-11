Появилось видео с бастующего завода в Минске 

Работники Минского электротехнического завода (МЭТЗ) имени Козлова, объявившие забастовку, аплодируют на видеозаписи, которую опубликовал телеграм-канал Nexta Live.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа будут объявлены их окончательные результаты. Согласно предварительным, Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста.

Сегодня работники МЭТЗ имени Козлова объявили забастовку с требованиями к властям Белоруссии прекратить насилие и провокации в отношении мирных протестующих, освободить тех из них, что были задержаны, и восстановить работу интернета.

Некоторое время назад Nexta Live опубликовал две видеозаписи с территории завода и территории, прилегающей к ней. На первой работники завода кому-то аплодируют. В подписи к ролику телеграм-канал сообщил, что директор предприятия намекнул работникам на то, что сегодня — день выплаты заработной платы. На втором видео, которое опубликовал Nexta Live, запечатлены люди, которые пришли к МЭТЗ имени Козлова поддержать забастовщиков.