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Появилось видео с бастующего завода в Минске 

Артём Кульша 54 минуты назад
Работники Минского электротехнического завода (МЭТЗ) имени Козлова, объявившие забастовку, аплодируют на видеозаписи, которую опубликовал телеграм-канал Nexta Live.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа будут объявлены их окончательные результаты. Согласно предварительным, Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста.
Сегодня работники МЭТЗ имени Козлова объявили забастовку с требованиями к властям Белоруссии прекратить насилие и провокации в отношении мирных протестующих, освободить тех из них, что были задержаны, и восстановить работу интернета.
Некоторое время назад Nexta Live опубликовал две видеозаписи с территории завода и территории, прилегающей к ней. На первой работники завода кому-то аплодируют. В подписи к ролику телеграм-канал сообщил, что директор предприятия намекнул работникам на то, что сегодня — день выплаты заработной платы. На втором видео, которое опубликовал Nexta Live, запечатлены люди, которые пришли к МЭТЗ имени Козлова поддержать забастовщиков.
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В мире , Видео , Минск
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