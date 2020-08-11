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На Украине предложили создать единое с Белоруссией государство 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
На Украине заговорили об объединении с Белоруссией
Фото: ТАСС
Экс-депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Игорь Луценко предложил создать единое государство на территории Украины и Белоруссии.

«Как вы относитесь к идее единого государства на территории Украины и Белоруссии?» — написал Луценко в Facebook.

В комментарии пользователи задали депутату вопрос, какой смысл обсуждать мифические фантазии. В ответ депутат подчеркнул, что «в течение последних 1000 лет мы много раз жили в совместном государстве».
"Для Белоруссии готовили украинский Майдан"
Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.
При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.
После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.
В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.
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Комментарии 178
В мире , Светлана Тихановская , Игорь Луценко , Александр Лукашенко , Центризбирком России , Верховная Рада , Деловая газета "Взгляд"
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