На Украине заговорили об объединении с Белоруссией

«Как вы относитесь к идее единого государства на территории Украины и Белоруссии?» — спросил Луценко у своих подписчиков.

В комментариях он сослался на «социологию», согласно которой у стран есть «хорошие тенденции» к объединению.

Интернет-пользователи эту идею не одобрили.

«Зачем белорусам наши клоуны?» — написал Игорь Сидельковский.

«Отрицательно! Мы — разные страны. Хватит пытаться присоединить Украину к кому-то», — заявила Тетяна Любчевська.

Пользователь Viktor Konev рассказал, что бывает в Белоруссии несколько раз в год и встречает там «ваты поболее в разы», чем в ЛНР и ДНР.

Как сообщал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста.

По данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко одержал победу на выборах с результатом в 80,08 процента голосов. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10,09 процента. Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти).

В первый день протестов в МВД заявили о задержании более трех тысяч протестующих. Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

Telegram-каналы начали призывать белорусов к общенациональной забастовке с 11 августа. Граждан страны просят не выходить на работу, пока не будут выполнены три требования — признание Тихановской президентом, освобождение задержанных, проведение новых выборов.