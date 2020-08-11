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На Украине предложили объединение с Белоруссией 

Мария Иванова и ещё 1 12 минут назад
На Украине заговорили об объединении с Белоруссией
Фото: ТАСС
Бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко рассказал, что Украина и Белоруссия могли бы объединиться в одно государство. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Как вы относитесь к идее единого государства на территории Украины и Белоруссии?» — спросил Луценко у своих подписчиков.

В комментариях он сослался на «социологию», согласно которой у стран есть «хорошие тенденции» к объединению.
"Для Белоруссии готовили украинский Майдан"
Интернет-пользователи эту идею не одобрили.

«Зачем белорусам наши клоуны?» — написал Игорь Сидельковский.

«Отрицательно! Мы — разные страны. Хватит пытаться присоединить Украину к кому-то», — заявила Тетяна Любчевська.

Пользователь Viktor Konev рассказал, что бывает в Белоруссии несколько раз в год и встречает там «ваты поболее в разы», чем в ЛНР и ДНР.
Как сообщал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста.
По данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко одержал победу на выборах с результатом в 80,08 процента голосов. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10,09 процента. Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти).
В первый день протестов в МВД заявили о задержании более трех тысяч протестующих. Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.
Telegram-каналы начали призывать белорусов к общенациональной забастовке с 11 августа. Граждан страны просят не выходить на работу, пока не будут выполнены три требования — признание Тихановской президентом, освобождение задержанных, проведение новых выборов.
Комментарии 228
В мире , Светлана Тихановская , Игорь Луценко , Александр Лукашенко , СКР , МВД , Верховная Рада
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