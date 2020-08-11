Тихановская призвала белорусов отказаться от протестов 

Граждане Белоруссии не должны подвергать свои жизни опасности, противостоя милиции на площадях. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Майор и генерал», заявила кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская

Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа будут объявлены их окончательные результаты. Согласно предварительным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, а второе место занимает переводчица Светлана Тихановская с 10,09% голосов. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста.

Сегодня министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская покинула территорию Белоруссии после семичасового задержания и находится в безопасности в Литве.

Позже она сама распространила видеообращение, в котором сообщила, что абсолютно самостоятельно приняла очень тяжелое решение уехать к своим детям. Также кандидатка призвала соотечественников беречь себя, выразив уверенность, что ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Некоторое время спустя «Майор и генерал» распространил другое ее обращение.