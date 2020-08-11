Российскую вакцину от коронавируса назвали «ящиком Пандоры» 

Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова призвала отложить регистрацию вакцины института Гамалеи, назвав препарат «ящиком Пандоры». Об этом сообщает Bloomberg.

Как писал «Рамблер», ранее АОКИ направила письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко . В документе отмечалось, что регистрируют вакцину до окончания третьей фазы испытаний. При этом в исследованиях вакцины «Гам-Ковид-Вак», как утверждают в АОКИ , приняло участие меньше ста человек, хотя обычно для третьей фазы необходимо участие нескольких тысяч добровольцев.

В организации подчеркнули, что именно во время третьей фазы испытаний ученые выясняют, безопасен ли препарат для людей с ослабленным иммунитетом и сопутствующими заболеваниями.

По данным РБК, желание как можно скорее зарегистрировать вакцину в АОКИ назвали пережитком «героической парадигмы», существовавшей во время пионеров вакцинации.

«Разработчики прямо заявляют, что хотят в первую очередь прививать в том числе пенсионеров как относящихся к группе риска по COVID-19», — говорилось в письме ассоциации.

В комментарии Bloomberg Завидовал заявила, что зарубежные корпорации соблюдают правила, а российские — нет.

«Правила проведения клинических исследований написаны кровью. Их нельзя нарушать. Это ящик Пандоры, и мы не знаем, что будет с людьми, которым вводят непроверенную вакцину», — подчеркнула она.

Опасения АОКИ прокомментировал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико передает ТАСС. Он заверил, что испытания вакцины проходят с соблюдением всех международных стандартов. Ускоренную регистрацию он объяснил тем, что у института Гамалеи уже были наработки — препарат появился «не на пустом месте».

Президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации вакцины от коронавируса в России. Он рассказал, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Президент отметил, что одной из его дочерей сделали прививку.

Мурашко уточнил, что разработчики вакцины будут проводить дальнейшие клинические исследования с участием нескольких тысяч человек. Вакцину планируют выпустить в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Вакцинация будет добровольной.