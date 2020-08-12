Посол Египта России Ихаб Наср заявил, что египетские власти надеются восстановить авиасообщение между Москвой Каиром «в самом скором времени». Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что число случаев коронавируса и в Египте, и в России сильно снизилось. Египет уже открыл международное сообщение со множеством стран.

Ихаб Наср заверил, что в стране приняты серьезные меры для обеспечения безопасности туристов, в том числе проводятся экспресс-тесты на COVID.

«Очень надеемся, что в самом скором времени мы восстановим авиасообщение между Москвой и Каиром. Очень рассчитываем на это, всегда рады принять российских граждан», — подчеркнул посол.

По его словам, авиационные власти двух стран обсуждают этот вопрос. Более того, въезд для россиян уже разрешен.

Ихаб Наср добавил, что все страны, отправляющие туристов в Египет, осуществляют прямые рейсы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

«Авиасообщение в аэропорты этих городов приостановлено только с РФ», — сказал посол.

Он заверил, что меры безопасности в аэропортах этих курортов находятся на «очень высоком уровне».

Как сообщал «Рамблер», 31 октября 2015 году на борту самолета «Когалымавиа» , направлявшегося из Шарм-Эш-Шейха в Санкт-Петербург, был совершен теракт. Его жертвами стали 224 человека — все пассажиры и члены экипажа.

После этого Россия приостановила регулярные рейсы в Египет. Впоследствии власти восстановили сообщение с Каиром, но не с Хургадой и Шарм-Эш-Шейхом, которые еще «не прошли аттестацию по мерам авиационной безопасности».