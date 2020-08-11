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Первый погибший, отъезд Тихановской: как проходят протесты в Белоруссии 

Мария Иванова 34 минуты назад
Как проходят протесты в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Телеканал «Царьград» подвел итоги второго дня белорусских протестов, начавшихся после выборов президента.
Белорусская милиция объявила о первом погибшем во время массовых акций (ранее сообщалось о гибели попавшего под автозак мужчины, но эта информация не подтвердилась). В МВД заявили, что мужчина собирался бросить взрывчатку в силовиков, но сам стал жертвой взрыва. По версии Telegram-канала «Беларусь головного мозга», мужчина стал жертвой светошумовой гранаты, брошенной ему под ноги.
Во время второго дня протестов участники акций строили баррикады, запускали фейерверки в ОМОН и бросали «коктейли Молотова». Силовики использовали для разгона резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Точное число задержанных и пострадавших пока неизвестно.
Во время акций некоторые журналисты, в том числе и российские, перестали выходить на связь с родными и коллегами.
Утром 11 августа стало известно, что главный оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская уехала в Литву.
Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова рассказала порталу TUT.BY, что Тихановскую вывезли из страны белорусские власти. По словам Ковальковой, отъезд позволил освободить начальника штаба Тихановской Марию Мороз.
Telegram-каналы начали призывать белорусов к общенациональной забастовке с 11 августа. По этому плану, граждане страны не должны выходить на работу, пока не будут выполнены три требования — признание Тихановской президентом, освобождение задержанных, проведение новых выборов.
Как сообщал «Рамблер», по данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко одержал победу на выборах с результатом в 80,08 процента голосов. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10,09 процента. Тихановская результаты выборов не признала.
После голосования в Белоруссии начались акции протеста. В первый день протестов в МВД заявили о задержании более трех тысяч протестующих. Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.
Комментарии 3
В мире , Светлана Тихановская , Ольга Ковалькова , Александр Лукашенко , Мария Мороз , СКР , МВД , Центризбирком России , Царьград ТВ
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