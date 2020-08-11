Как проходят протесты в Белоруссии

Телеканал «Царьград» подвел итоги второго дня белорусских протестов, начавшихся после выборов президента.

Белорусская милиция объявила о первом погибшем во время массовых акций (ранее сообщалось о гибели попавшего под автозак мужчины, но эта информация не подтвердилась). В МВД заявили, что мужчина собирался бросить взрывчатку в силовиков, но сам стал жертвой взрыва. По версии Telegram-канала «Беларусь головного мозга», мужчина стал жертвой светошумовой гранаты, брошенной ему под ноги.

Во время второго дня протестов участники акций строили баррикады, запускали фейерверки в ОМОН и бросали «коктейли Молотова». Силовики использовали для разгона резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Точное число задержанных и пострадавших пока неизвестно.

Во время акций некоторые журналисты, в том числе и российские, перестали выходить на связь с родными и коллегами.

Telegram-каналы начали призывать белорусов к общенациональной забастовке с 11 августа. По этому плану, граждане страны не должны выходить на работу, пока не будут выполнены три требования — признание Тихановской президентом, освобождение задержанных, проведение новых выборов.

Как сообщал «Рамблер», по данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко одержал победу на выборах с результатом в 80,08 процента голосов. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10,09 процента. Тихановская результаты выборов не признала.