Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минске автомобилист протаранил группу ОМОНа 

runews24.ru 2 часа назад
В Минске автомобилист протаранил группу ОМОНа
Фото: runews24.ru
Видео инцидента опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что в транспортное средство летели светошумовые гранаты. После этого автомобиль протаранил ОМОН. В результате несколько человек были сбиты. Другим удалось увернуться. Машина скрылась с места происшествия.
Напомним, что ранее белорусские правоохранители приступили к вытеснению протестующих к окраинам Минска.
По информации ТАСС, усиленные наряды милиции при поддержке частей внутренних войск начали движение по проспекту Притыцкого в районе Кунцевщина.
Фото: из открытых источников
Видео дня. Баснословные гонорары Лолиты шокировали Юрия Лозу
runews24.ru: последние новости
Билл Гейтс назвал точную дату окончания пандемии COVID-19 Билл Гейтс назвал точную дату окончания пандемии COVID-19 Из-за массовых протестов в Белоруссии возбудили уголовные дела Из-за массовых протестов в Белоруссии возбудили уголовные дела В Минске ОМОН начал штурм воздвигнутых протестующими баррикад В Минске ОМОН начал штурм воздвигнутых протестующими баррикад
В мире , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Зеленский обратился к белорусам с призывом
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
Видео
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
00:19
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
В мире
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
00:10
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
00:08
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
Происшествия В мире
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
01:00
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
Армия
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
00:54
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
Армия
Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео
01:52
Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео
Происшествия
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
01:37
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
Происшествия
Битва экоблогеров под Можайском попала на видео
02:51
Битва экоблогеров под Можайском попала на видео
Общество
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
00:54
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение