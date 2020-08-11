В Минске автомобилист протаранил группу ОМОНа 

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Видео инцидента опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что в транспортное средство летели светошумовые гранаты. После этого автомобиль протаранил ОМОН. В результате несколько человек были сбиты. Другим удалось увернуться. Машина скрылась с места происшествия.

Напомним, что ранее белорусские правоохранители приступили к вытеснению протестующих к окраинам Минска.

По информации ТАСС, усиленные наряды милиции при поддержке частей внутренних войск начали движение по проспекту Притыцкого в районе Кунцевщина.

Фото: из открытых источников